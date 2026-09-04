Volkswagenu se podařilo odvrátit pohromu. Na čtvrtečním jednání dozorčí rada schválila restrukturalizační plán a velké škrty, přitom to na dohodu všech stran, tedy managementu, akcionářů, odborů a Dolního Saska, dlouho nevypadalo. Zástupci zaměstnanců a spolková vláda, která vlastní pětinu skupiny, mají v radě rozhodovací většinu a management hrozil, že pokud ke škrtům nesvolí, obejde ji a svolá mimořádnou valnou hromadu na říjen, na níž by svou strategii navrhl k přijetí napřímo před všemi akcionáři.
To by byl bezprecedentní a velmi odvážný krok. Deník Handelsblatt dokonce píše, že VW se tím podařilo odvrátit nevídaný skandál. V Německu je totiž tradičně dozorčí rada mimořádně významným orgánem, který pouze nekontroluje předsednictvo, ale musí mu u zásadních rozhodnutí dát svůj souhlas. Přestože dozorčí rada shodu na poslední chvíli nakonec našla, není to ve VW růžové, ačkoliv jeho akcie po dlouhé době rostou.
Co se dočtete dál
- Co se ve VW děje.
- Jak to, že došlo k dohodě.
- Jak škrty budou vypadat.
- Jak dopadnou na Škodu Auto.