Většinovými vlastníky českého výrobce letadel Aero Vodochody jsou od roku 2021 investoři spojení s maďarským státem. Ten až do letošního května řídil premiér Viktor Orbán. Tito lidé se před pěti lety spojili se zbrojní skupinou Omnipol miliardáře Richarda Hávy, jež v tehdy nastaveném uspořádání získala menšinový podíl a vliv na řízení podniku, jehož hlavním produktem je podzvukový letoun L-39 Skyfox.

Omnipol dává už nějakou dobu najevo, že je připravený Maďary vykoupit. Podle informací HN místo toho zatím došlo k přeskupení sil mezi čtyřmi současnými maďarskými akcionáři, kteří společně drží v Aeru Vodochody 61 procent. 

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Co se dočtete dál

  • Jaké je současné rozložení sil v Aeru Vodochody.
  • Kdo jsou lidé, kteří z Aera odchází nebo ho dříve vlastnili.
  • Jak si aktuálně Aero Vodochody vede.