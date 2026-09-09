Ve Wolfsburgu se minulý týden rozhodovalo o budoucnosti jedné z největších evropských průmyslových ikon. Volkswagen, který ještě před několika lety představoval to nejlepší z německého exportního modelu, nakonec schválil bolestivý restrukturalizační plán. Firma do konce desetiletí zruší celkově zhruba sto tisíc pracovních míst a výrazně sníží výrobní kapacity v Německu. Namístě je otázka, zda jde jen o příběh jedné automobilky, nebo o předzvěst širšího evropského problému. Volkswagen kdysi představoval přesně to, v čem byla Evropa světovou velmocí: složité průmyslové výrobky, technologické know-how, export, silnou značku a rozsáhlý dodavatelský řetězec. Nyní ho však drtí vysoké výrobní náklady a stále tvrdší konkurence čínských výrobců elektromobilů.
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