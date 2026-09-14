Počet nákladních lodí, které o víkendu propluly Hormuzským průlivem, klesl na čtyři. Poslední desetidenní průměr přitom činil 14 plavidel denně, informovala agentura Reuters s odkazem na údaje o pohybu lodí. Při plavbě úžinou jedno plavidlo zasáhl neznámý projektil, informovala v neděli britská námořní služba (UKMTO).

Před začátkem války mezi Íránem, USA a Izraelem Hormuzský průliv podle údajů OSN využívalo více než 100 nákladních lodí denně.

Ománský ministr energetiky Sálim Aúfí v pondělí uvedl, že narušení provozu v Hormuzském průlivu je pravděpodobně jen krátkodobou záležitostí a situace by se měla stabilizovat.

Hormuzský průliv se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Kvůli konfliktu v oblasti se provoz na této námořní trase výrazně snížil, což vedlo k cenovým výkyvům na trzích s ropou a plynem.

 

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