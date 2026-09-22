Přes dva tisíce kilometrů, rozdělených do desítek etap, možnost obejít republiku podél hranic. Přesně to nabízí Stezka Českem, dálková turistická trasa, která vznikla před šesti lety a od té doby si získala popularitu mezi desetitisíci turistů. Celou ji přitom ujít nemusíte. Můžete vyrazit jen na jednu etapu, na víkend nebo na několik týdnů. Za projektem nestojí žádná firma ani státní aktivita. Pohromadě ho drží šest lidí ve spolku, zhruba padesát spolupracovníků a třicet patronů. Ti pravidelně obcházejí jednotlivé úseky. Má to tak zůstat. „Zkomercionalizování by podle mě zabilo přesně to, co lidi na stezce tolik baví,“ říká zakladatel Martin Úbl. V rozhovoru vysvětluje, proč by odmítl nabídku, která by ze stezky udělala placený produkt, kolik skutečně stojí její provoz a jaké riziko pro ni představuje vlastní úspěch.
Před 15 lety jste byl řídícím letového provozu. To je práce s nulovou tolerancí k chybě, přesnými protokoly a jasnou hierarchií. Stezka Českem naopak začínala skoro jako punk, bez rozpočtu, bez šéfa, na dobrovolnících. Jak se od té doby změnila?
Možná pořád působí trochu punkově, ale byla taková hlavně na začátku. Základy máme pořád stejné – nekomerčnost, udržitelný turismus, snahu někomu pomáhat. Dnes ale potřebuje to, co jakýkoli jiný produkt. Třeba marketing. Musíme dobře komunikovat k cílovým skupinám. Hledáme lidi, kteří chodí rádi do hor, a zároveň v nich hledají příběh a chtějí mít plán. Nebo lidi, kteří by do hor rádi začali chodit, ale nevědí, jak na to. To je naše heslo: Stezku může jít každý. Možná se zdá, že za tím vlastně žádná velká práce není. Ale je jí obrovské množství. Kdyby nebyla dobře udělaná, nechodily by po ní desetitisíce lidí ročně.
Co se dočtete dál
- Kolik reálně stojí roční provoz stezky a z čeho se financuje.
- Jaký stezka generuje ekonomický dopad na regiony.