Rozdíl zhruba tří miliard korun oproti dosavadnímu odhadu nemění nic na tom, že schodek je velmi vysoký, sdělil ČTK k návrhu rozpočtu na příští rok prezident Petr Pavel. Chce si ho nejprve detailně prostudovat. Důležité je, kam peníze směřují a zda je rozpočet skutečně proinvestiční, dodal.
Vláda v pondělí rozhodla, že stát bude příští rok hospodařit s deficitem 386 miliard korun. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil o tři miliardy. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Letos by měl rozpočtový schodek činit 310 miliard korun.
Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády řekl, že rozpočet schválila jednomyslně. Očekává také podporu od všech 108 koaličních poslanců při projednávání návrhu ve sněmovně. „Máme podepsanou všemi poslanci koaliční dohodu,“ řekl. Výhrady vůči návrhu kvůli výši schodku už vznesl poslanec Miroslav Ševčík z klubu SPD.
Příjmy rozpočtu by měly být 2,199 bilionu korun, proti srpnovému návrhu se zvýšily o devět miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) je to dáno zpřesněným odhadem výnosu z prodeje emisních povolenek. Ve srovnání s letošním rokem by tak příjmy měly vzrůst o 3,9 procenta. Výdaje by příští rok měly být 2,585 bilionu korun, proti srpnovému návrhu vzrostly o šest miliard. Zvýšily se zejména výdaje ve školství nebo na důchody. Meziročně počítá rozpočet s navýšením výdajů o 6,5 procenta.
Detailní podobu rozpočtu zatím vláda nepředstavila, ministerstvo financí ji podle Schillerové zpracovává. Podrobnou dokumentaci zveřejní do konce září, do kdy musí vláda rozpočet předložit sněmovně.
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Vládní koalice se také už dříve dohodla na přijetí legislativních opatření, která by v průběhu příštího roku měla přispět ke snížení deficitu o 20 miliard korun. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) v pondělí řekl, že část těchto opatření bude zaměřena na zásah proti nelegálnímu hazardu.
Zatím nejhlubší schodek státního rozpočtu vykázalo Česko za pandemie covidu-19 v roce 2021, dosáhl 419,7 miliardy korun. Přes 300 miliard korun se deficit dostal také v letech 2020 a 2022, tuto hranici by měl překročit i letos. V době před pandemií hospodařilo Česko s výrazně menšími deficity, před rokem 2020 překročil schodek stomiliardovou hranici pětkrát.
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