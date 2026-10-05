Tuzemská skupina Akipia, kterou teprve před dvěma měsíci založil zbrojař Michal Strnad společně s elitním právníkem Tomášem Brzobohatým a investičním stratégem Markem Šmrhou, je při chuti. V srpnu se nejdříve podílela na akvizici 14 procent v obřím italském výrobci pneumatik Pirelli. Hodnota transakce dosáhla 24 miliard korun.

Následoval průnik do světa pražského developmentu opět v tom největším měřítku. Akipia se totiž domluvila s Pentou Marka Dospivy a J&T, že s nimi bude rozvíjet největší brownfield v širším centru Prahy Bubny-Zátory. I zde se celková výše investic bude počítat na desítky miliard korun.

Teď přichází tým kolem někdejšího investičního ředitele Penty Marka Šmrhy s dalším působivým zářezem. 

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Co se dočtete dál

  • Jak bude mrakodrap velký a kde přesně budova vyroste.
  • Kdo bude na projektu spolupracovat.
  • Kdo tvoří skupinu Akipia.
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