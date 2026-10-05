Českému výrobci bezpilotních letounů Primoco UAV v prvních třech čtvrtletích letošního roku stoupl čistý zisk meziročně na více než dvojnásobek, když dosáhl 105 milionů korun. Loni za stejné období činil 50 milionů. Tržby společnosti vzrostly zhruba o 67 procent na 431 milionů. Firma to v pondělí uvedla ve zprávě pro investory na svém webu. Také hrubý provozní zisk (EBITDA) stoupl skoro na dvojnásobek – ze 75 na 143 milionů. Jedná se o předběžné a neauditované výsledky.
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Do konce roku plánuje Primoco UAV dodat ještě 18 letounů, což má přinést tržby asi 515 milionů korun. Celkové tržby za letošní rok by tak byly v historii firmy rekordní. Už nyní jsou tržby a čistý zisk Primoco UAV vyšší než loni za celý rok, kdy tržby dosáhly 389,3 milionu korun a zisk 104,2 milionu.
„Výroba probíhá kontinuálně, ale předání jednotlivých systémů zákazníkům se řídí harmonogramem a technickými podmínkami konkrétních kontraktů. Proto je většina letošních dodávek koncentrována do druhé poloviny roku,“ sdělil předseda představenstva Primoco UAV SE Ladislav Semetkovský.
Za celý letošní rok má Primoco UAV dodat zákazníkům podle harmonogramu 32 nových letounů One 150. V pondělní zprávě firma uvedla, že také pracuje na dvou možných kontraktech v Evropě, které by znamenaly dodávky až 200 bezpilotních letounů v následujících letech. Každý z těchto kontraktů má podle společnosti hodnotu přes 100 milionů eur (v přepočtu téměř 2,5 miliardy korun).
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V červnu společnost otevřela na letišti u Písku středisko profesionálních pilotů dronů zhruba za 100 milionů korun. Jedná se podle vedení firmy o světově první certifikované výcvikové středisko podle vojenských standardů. V Písku chystá také výstavbu nového závodu přibližně za 600 milionů. V pondělí firma uvedla, že 30. září dostala nabídky na stavbu od šesti uchazečů, které teď bude vyhodnocovat.
S akciemi firmy Primoco UAV se obchoduje na hlavním trhu pražské burzy. Loni se s tržní kapitalizací pět miliard korun zařadila mezi 100 nejhodnotnějších českých firem.
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