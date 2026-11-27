Provozní firma norských aerolinek Norse Atlantic vyhlásila bankrot. K jejímu krachu přispěly vysoké ceny paliva, jejichž růst podnítil konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Firma v pátek oznámila, že veškeré lety provozované společnostmi Norse Atlantic Airways a Norse Atlantic UK jsou od 14:00 našeho času zrušeny.
Společnost Norse Atlantic ASA, jejíž akcie se obchodují na burze Euronext Expand v Oslu, ani další firmy ze skupiny součástí insolvenčního řízení nejsou. Nadále se tak snaží udržet v provozu. Firma ve středu uvedla, že její finanční situace je kritická a že se snaží urychleně si zajistit krátkodobé financování.
Norse Atlantic je nízkonákladovým leteckým dopravcem a zaměřuje se na dálkové lety. Má 12 letadel Boeing 787 Dreamliner a létá s nimi z Norska do destinací v Evropě, Severní Americe nebo v Asii. Firma dopoledne uvedla, že od leasingových společností dostala výzvu k vrácení letadel.
Firmu Norse Atlantic v roce 2021 založil norský podnikatel Björn Tore Larsen, když letecká společnost Norwegian Air za pandemie covidu-19 opustila segment dálkových letů. Norse se pokusila obnovit nízkonákladové transatlantické lety s využitím 12 letadel Boeing 787 Dreamliner a řady bývalých zaměstnanců Norwegian Air.
Akcie Norse Atlantic na burze v Oslu po oznámení bankrotu provozní firmy ztrácely více než 80 procent a dostaly se na 0,0052 norské koruny. Při vstupu na burzu před více než pěti lety stály až 60 norských korun. Od začátku letošního roku akcie ztrácejí 99,9 procenta.
Letecké společnosti po celém světě se potýkají s vyššími náklady na palivo a s provozními výpadky v důsledku konfliktu, který na konci února zahájily Spojené státy spolu s Izraelem útokem na Írán. Konflikt vedl k omezení námořní dopravy Hormuzským průlivem, přes který do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy.
Ceny leteckého paliva v Evropě se v březnu v důsledku narušení dodávek souvisejícího s konfliktem na Blízkém východě více než zdvojnásobily a od té doby zůstávají rozkolísané. To dál zvyšuje tlak na růst nákladů v celém odvětví.
Aerolinky Norse v Evropě nejsou jedinou leteckou společností, která čelí finančním potížím. Lotyšský letecký dopravce airBaltic už začátkem letošního roku oznámil, že zahajuje insolvenční řízení podle kapitoly 11 amerického insolvenčního zákona a proces restrukturalizace. Cílem je posílit finanční situaci podniku a zajistit si potřebné financování.
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