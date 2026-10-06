Ambice GLS v Česku nejsou malé a částečně je popohnala i změna vlastníka. Mezinárodní logistická firma od loňska patří Danielu Křetínskému, většinovému majiteli energetické skupiny EPH. Získal ji společně s mateřskou skupinou International Distribution Services (IDS), do které patří i britská pošta Royal Mail. Dlouhodobým cílem GLS je předběhnout v Česku Zásilkovnu, DPD nebo PPL a stát se lídrem na trhu s doručováním zásilek. Nikdo v posledních měsících nepřidává boxy rychleji než GLS. A expanze něco stojí: do rozšiřování firma letos zatím nalila půl miliardy korun, plány na příští rok jsou ještě větší.
Co se dočtete dál
- Jak GLS roste.
- Jaké jsou ambice.
- Jak reagují konkurenti.
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