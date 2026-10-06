Finské úřady nařídily zastavení výstavby dvou datových center americké společnosti Google, dokud nebudou známé výsledky šetření o možných dopadech na životní prostředí, napsala agentura AFP. Výstavba je součástí největší jednorázové investice společnosti v Evropě. V následujících dvou letech má činit nejméně 13 miliard eur (asi 317,2 miliardy Kč).
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Úřady podle AFP požadují od společnosti Tuike Finland, která Google v zemi zastupuje, aby veškeré přípravy na výstavbu datových center ve městech Muhos a Kajaani, které by mohly významně zasáhnout do krajiny, přerušila nejpozději do 23. října. Momentálně vyšetřují, jestli Tuike Finland v okolí měst nevykácela stovky hektarů lesa bez toho, aby nejdřív proběhlo povinné šetření dopadů na životní prostředí. Podle úřadů byly v oblasti například odstraněny stromy a vybudovány skladovací plochy.
Mluvčí Google Sondre Ronander podle AFP pochybení společnosti uznal a uvedl, že se v budoucnu budou řídit pokyny úřadů. Dodal, že jednali s dobrým úmyslem a součástí jejich plánů byla i výsadba stromů na 130 hektarech v okolí jednoho z měst.
Realizace projektu je plánovaná na roky 2027 a 2028. Kromě výstavby center má investice společnosti Google zahrnovat například také modernizaci elektrické sítě a projekty zaměřené na čistou energii.
Finsko se stalo magnetem pro datová centra díky chladnému podnebí, protože jsou v zemi nižší náklady na zvládání tepla, které produkují. Země také disponuje velkým množstvím elektřiny s nízkými emisemi oxidu uhličitého, kterou zajišťují jaderné, větrné a vodní elektrárny. Svá centra zde mají mimo jiné Microsoft a čínská ByteDance, vlastník TikToku. Google působí ve Finsku od roku 2009, kdy koupil bývalou papírnu ve městě Hamina a přeměnil ji na datové centrum.
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