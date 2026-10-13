Vstup na zahraniční trhy může být i pro úspěšné podnikatele oříškem. Podstatnou roli v tom hrají odlišná právní i kulturní pravidla. „V Anglii je například největší volnost smluvního vztahu. Můžete si víceméně dohodnout vše, co si přejete. Když to řeknu s nadsázkou, můžete tam při vyjednávání kontraktu být zlý, vypočítavý a zkoušet různé kličky,“ vysvětluje Jan Stejskal, partner ve společnosti Dentons a expert na přeshraniční transakce. V rozhovoru pro Právního rádce představuje odlišnosti mezi českým a angloamerickým přístupem k právu a přibližuje, na co se připravit při přeshraničním prodeji či koupi firmy.
Jste oprávněn vykonávat advokacii nejen v České republice, ale i v Anglii, ve Walesu a ve státě New York. Jaké rozdíly mezi těmito oblastmi vnímáte?
Pokud bych měl dát formální učebnicovou odpověď, tak by hlavní rozdíl spočíval v tom, že v Česku a obecně na kontinentu máme hlavně kodifikované právo, které vychází ze zákonných norem, které soudy aplikují. V anglosaském světě je výrazně zakořeněná soudcovská tvorba práva formou precedentu, která se aplikuje společně se zákonnými normami. To ale neznamená, že by třeba v Anglii nebyly základem právního řádu psané zákony nebo že by se u nás precedenty ignorovaly. Ten rozdíl je v praktické realitě výrazně jemnější a ne tak dramatický.
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