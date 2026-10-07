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Dnes musíme začít pohledem na zrušenou zakázku za 25 miliard korun. Užitečné čtení přejí Martin Ehl a Petr Zenkner
Kočkopes za 25 miliard
O zrušení tendru na 185 obrněnců, čtyřkolek odolných vůči minám, kterým se říká MRAP, se mluví řadu měsíců. Konečné rozhodnutí ministra obrany Jaromíra Zůny proto není pro „komunitu“ úplně překvapení. Dá se s klidným svědomím říct, že českým zbrojním firmám to úplně nevadí. Důvod je jednoduchý. Preferovaným řešením v zakázce za 25 miliard pro ženisty bylo zahraniční řešení Bushmaster od společnosti Thales Australia, jež má dohodu o spolupráci se státní podnikem VOP CZ z Nového Jičína.
Co se dočtete dál
- Co se povídá o zrušeném tendru za 25 miliard korun?
- Poradenská „velká čtyřka“ a zbrojaři.
- Evropský parlament schvaluje nový program Agile.
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