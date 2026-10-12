Pondělní ráno finančního ředitele středně velké firmy dnes může vypadat poměrně tradičně. Zkontroluje zůstatky na účtech, otevře účetnictví, projde splatné faktury a začne počítat, zda bude mít firma za měsíc dostatek hotovosti. Za několik let může stejná práce vypadat jinak. Finanční ředitel otevře firemní systém a ten mu rovnou ukáže, jak bude firma na tom s hotovostí za šest týdnů. Nebo už se to vše obejde bez finančního ředitele?
Systém totiž rovnou navrhne například posun některých plateb, jak využít volné prostředky na jiném účtu nebo vymyslí krátkodobé financování pro nastalou situaci. Je to projev procesu, při němž bankovní služby přestávají být odděleným místem, kam firma chodí vyřizovat finance. Začínají se stávat součástí jejích systémů, ve kterých už stejně pracuje.
Co se dočtete dál
- Bankovní služby se budou stále častěji odehrávat přímo ve firemních systémech.
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- Díky AI začnou banky předvídat problémy firemním s cash flow a navrhovat, jak jim předejít.
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