České dráhy začnou příští rok nabírat zaměstnance na pozici, která pro ně doteď nebyla typická. Místo vlakvedoucích, respektive průvodčích, začnou podle nového konceptu nasazovat stevardy. Nejde jen o slovíčkaření – na obě profese jsou odlišné nároky. A taky se dost liší jejich mzda.

O chystané změně se HN dozvěděly nezávisle na sobě od dvou zdrojů z prostředí vlakového personálu Českých drah a následně ji potvrdil náměstek generální ředitelky Jiří Ješeta.

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Co se dočtete dál

  • Kolik teď berou vlakvedoucí.
  • Jak se k tomu staví vedení Českých drah.
  • A kde je chce firma nahradit.
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