Před dvěma lety koupila energetická společnost ČEZ většinu ve společnosti GasNet. Za 846,5 milionu eur (asi 21 miliard korun) získal státem kontrolovaný ČEZ podíl 55,21 procent v největším provozovateli vnitrostátní plynárenské sítě v Česku.
Pro ČEZ šlo o vynikající obchod, protože firma za rozumnou cenu získala stabilní a regulované aktivum, které dobře doplňuje příjmy spojené s výrobou elektřiny. Až doteď neměla akvizice GasNet v očích managementi i analytiků jedinou chybu. To se ovšem změnilo po rozhodnutí soudu v Lucemburku.
Co se dočtete dál
- Co se stalo u soudu v Lucembursku a jaké kroky hodlá ČEZ podniknout.
- V čem je GasNet pro hospodaření ČEZ důležitý.
- Jaký byl vývoj kauzy Diag Human.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace