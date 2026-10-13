České dráhy směřují k výhře v dalším velkém tendru. Podle informací HN nabídly nejnižší cenu na soubor výkonů v Ústeckém, Středočeském a Libereckém kraji, nazývaný jako Středohoří. HN to potvrdily tři zdroje obeznámené s výběrovým řízením.
Jde o jednu z velkých zakázek: celkem 67 milionů kilometrů, rozložených do 15 let, počínaje rokem 2031. Samosprávy odhadovaly, že cena za kilometr bude 290 korun. Nabídky byly nakonec levnější.
České dráhy nabídly cenu okolo 240,67 Kč za kilometr, Arriva a RegioJet 255,82 a 258,82 Kč. Ukazuje to anonymizovaný zápis z otevírání obálek, které kraj poskytl uchazečům. Z něj potom lze dotazováním na dopravce dovodit, kdo nabídl kolik.
O zakázku se ucházela i Die Länderbahn, GW Train a LeoExpress. Při této nejnižší ceně by měla být hodnota zakázky kolem 16 miliard, kraje původně počítaly skoro s dvaceti.
Na ředitelství Českých drah přišel výsledek v úterý dopoledne a vzbudil určité nadšení, i když výsledek musí ještě potvrdit krajské samosprávy. Cena je ale jediným kritériem.
Ústecký kraj už dříve oznámil, že s 12 bateriovými jednotkami počítá od roku 2031, pak by mělo přijít dalších 11. Podle informací HN počítá provozní model se zachováním obsluhy vlaku strojvedoucím i vlakvedoucím.
České dráhy začnou šetřit na vlakvedoucích. Místo nich začnou nabírat profesi, která je známá spíš od konkurence
Naopak majitel RegioJetu Radim Jančura neskrýval zklamání. „České dráhy prodávají majetek, proto můžou subvencovat. A přijde mi, že současnému vedení asi moc nezáleží na tom, jak se bude firmě dařit za deset let,“ řekl HN Jančura.
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