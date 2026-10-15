Ještě nedávno se v hale na jihu Chebu expedovalo zboží pro e-shopy. Teď se z ní za více než miliardu korun stává továrna na sedadla pro BMW. Po plném náběhu má podnik Grammer Jifeng Automotive Seating zaměstnávat téměř pět stovek lidí. Ještě před necelými dvěma lety měla mít nová továrna jinou adresu. Její stavbu tehdy oznámil developer CTP. Hotová měla být do konce následujícího roku.
Nakonec je to jinak. Grammer Jifeng ve čtvrtek otevřel výrobu na opačné straně developerského hřiště – v Panattoni Parku Cheb South, jehož investorem a vlastníkem je skupina Accolade. A není to malý provoz. „Investice naší společnosti se blíží 50 milionům eur, tedy přes miliardu korun,“ říká generální ředitel chebského závodu Grammer Jifeng Andrej Abrešek.
Co se dočtete dál
- Proč je tahle investice zajímavější než jen další otevřená hala na západě Česka.
- Proč se projekt přesunul k jinému developerovi.
- Jakou roli v něm hraje čínský Jifeng.
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