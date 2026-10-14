Evropská unie nemá mnoho peněz pro zbrojaře, proto se je snaží cílit tak, aby podpořila ta nejslabší místa. Evropský program program pro obranný průmysl (EDIP) nyní schválil průmyslové posílení vybraných firem a odvětví, známé jako IRA. Tento nástroj navazuje na dřívější program cílené podpory výroby munice ASAP. Bylo vybráno osm projektů a dva z nich se týkají českých firem.
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