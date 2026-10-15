Příjmy americké společnosti Anthropic, která patří k lídrům v odvětví umělé inteligence, dosáhly ve třetím čtvrtletí 16,8 miliardy dolarů (366 miliard korun), což bylo o 45 procent více než v druhém kvartálu. Uvedla to ve čtvrtek agentura Reuters s odkazem na zdroj, který se zúčastnil prezentace firmy před vstupem na burzu. Deník Financial Times napsal, že společnost dosáhla v třetím čtvrtletí černých čísel.
V San Franciscu se uskutečnila podle deníku Financial Times celodenní prezentace Anhropicu investorům před vstupem na burzu. Při prezentaci vedení uvedlo, že příjmy firmy činily v prvním čtvrtletí 4,7 miliardy dolarů, v druhém čtvrtletí 11,6 miliardy dolarů a ve třetím čtvrtletí 16,8 miliardy dolarů.
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Podle deníku Financial Times firma v prezentaci také poukazovala na dobrý vývoj likvidity. Podle prezentace na každý dolar investovaný do výpočetních technologií a zařízení potřebných pro další vývoj umělé inteligence připadá 1,7 dolaru nových příjmů.
Anthropic by mohl provést prvotní úpis akcií letos v listopadu. Podobný krok se chystá učinit i další významná americká firma v odvětví umělé inteligence OpenAI.
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