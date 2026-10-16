Miliardář Zdeněk Šoustal dál rozšiřuje svůj byznys v zemědělství. Jeho skupina Reticulum, pod kterou spadá také jeden z velkých tuzemských obchodníků s obilím MJM agro, si vyhlédla další firmu ze stejného oboru. Ta má roční tržby přes miliardu korun, v posledních letech ale prohlubuje ztrátu. Letos navíc už jednou změnila majitele.

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