Miliardář Zdeněk Šoustal dál rozšiřuje svůj byznys v zemědělství. Jeho skupina Reticulum, pod kterou spadá také jeden z velkých tuzemských obchodníků s obilím MJM agro, si vyhlédla další firmu ze stejného oboru. Ta má roční tržby přes miliardu korun, v posledních letech ale prohlubuje ztrátu. Letos navíc už jednou změnila majitele.
Co se dočtete dál
- Koho Šoustal kupuje?
- Proč firma prodělává?
- Co s obchodem spojuje BayWa?
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