Největší tuzemská internetová firma Seznam.cz chce do konce roku propojit službu Mapy.com s vlastní umělou inteligencí (AI). AI chce zavést i u webů Sauto a Kupi.cz. V současnosti technologii zavádí do oborového webu Sreality.cz. Firma to v pátek oznámila na svém blogu. AI využívají ve svých službách i další internetové firmy působící v Česku, například Google.
Mapová služba Mapy.com loni získala milion nových uživatelů. Poprvé přitom rostla rychleji v zahraničí než v tuzemsku.
AI už Seznam využívá ve vyhledávání na zpravodajských webech, TV programu a službách Zboží.cz a Firmy.cz. V současnosti využívají Seznam AI každý týden vyšší statisíce uživatelů a odbaví nižší miliony konverzací. Díky technologickému vylepšení nyní poskytuje odpovědi dvakrát rychleji než před čtvrtrokem. Veškerá data přitom zůstávají v Česku. Rozvoj je založený na vlastních technologiích Seznamu, datech z jeho služeb, ale i z ostatních zdrojů z internetu.
„Naším cílem je uživatelům nabídnout jednoduchý způsob, jak se dostat k informacím, které potřebují v běžném životě – ať už hledají bydlení, plánují cestu, vybírají zboží, hledají firmu nebo si chtějí zjistit, co se právě děje. Výhodou je, že tyto informace máme přímo v našem ekosystému a dokážeme je propojit do jednoho užitečného zážitku,“ uvedl produktový manažer pro AI Radoslav Mikeš.
Seznam AI staví na propojení jednotlivých služeb a dat, které Seznam dlouhodobě vytváří a spravuje, ale i na ostatních zdrojích z internetu. Uživatel tak nemusí informace hledat postupně na několika různých místech. Stačí popsat, co potřebuje, a Seznam AI dokáže využít relevantní informace napříč svým ekosystémem a předložit je v přehledné podobě, uvedla firma.
Na webu Sreality uživatel nově díky AI může například při hledání bydlení získat na jednom místě přehled o dostupných nemovitostech a současně pracovat s dalšími informacemi, jako je například občanská vybavenost v okolí, díky propojení s Firmy.cz.
30 let Seznamu: Rekordní tržby 6,45 miliardy, investice do AI a spřátelení s paywallem
Podle manažera produktového týmu pro umělou inteligenci Petera Pekaroviče je důvěra uživatelů při vývoji Seznam AI klíčová. „Proto stavíme na vlastních technologiích a pracujeme s daty tak, aby zůstávala v České republice. Uživatelé tak mají jistotu, že jejich data zpracováváme bezpečně a v souladu s pravidly Evropské unie. Zároveň nám to umožňuje vytvářet AI služby, které lépe rozumějí českému prostředí a přinášejí uživatelům praktický užitek,“ doplnil.
Seznam.cz je největší česká internetová firma. Loni zvýšila tržby o 3,7 procenta na 6,454 miliardy korun a vykázala čistý zisk přes 1,1 miliardy korun. Seznam vlastní jeho zakladatel Ivo Lukačovič.
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