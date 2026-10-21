Skupina PPF vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 834 milionů eur, tedy zhruba 20,3 miliardy korun. Jde o meziroční nárůst o 157 procent. Provozní výnosy vzrostly meziročně o 28 procent na 2,35 miliardy eur, v přepočtu 57,1 miliardy korun. PPF to ve středu oznámila v tiskové zprávě. Aktiva skupiny se meziročně snížila o 1,2 procenta na 42,1 miliardy eur, zhruba 1,02 bilionu korun.
Do výsledku se podle PPF promítla výkonnost všech byznysových pilířů, mezi které patří telekomunikace, média, finanční služby, nemovitosti a e-commerce. Pozitivně přispěla také strojírenská skupina Škoda Group, která dosáhla rekordního zisku. „Do roku 2026 vstoupila PPF s jasným cílem dále rozvíjet své klíčové oblasti podnikání při zachování silné finanční pozice. Výsledky za první pololetí potvrzují přínos našeho diverzifikovaného portfolia a dlouhodobé investiční strategie skupiny,“ uvedla generální ředitelka skupiny PPF ve sdílené funkci Kateřina Jirásková.
Zpráva o hospodářských výsledcích PPF za první pololetí je zároveň první po dokončení přesunu sídla skupiny z Nizozemska do Česka, který byl završen k 1. dubnu. „Ziskovost a solidní provozní výsledky našich firem poskytují PPF finanční flexibilitu a sílu potřebnou k dalšímu organickému růstu. Současně také ovšem tvoří základ pro uskutečnění atraktivních investičních příležitostí v budoucnosti,“ uvedl spoluředitel skupiny Didier Stoessel.
Nejvýznamnější podíl na výsledcích skupiny měly telekomunikace a finanční služby. Zisk EBITDA v telekomunikacích vzrostl mimo jiné díky silným výsledkům v ČR i dalších trzích na 1,12 miliardy eur proti miliardě eur ve stejném období loni. Čistý zisk finančních služeb se meziročně zvýšil téměř pětinásobně na 301 milionů eur, což odráží přínos strategického zaměření PPF na evropské trhy.
Byznys PPF v nemovitostech dosáhl čistého zisku 75 milionů eur, k čemuž přispěl výnos z prodeje podílu v hotelovém aktivu v Londýně, pozitivní přecenění a provozní výkonnost aktiv nyní zcela soustředěných v Evropě a USA.
Růst objemu zakázek se promítl do rekordního výsledku Škoda Group, díky kterému celý segment strojírenství vykázal čistý zisk 60 milionů eur proti loňským pěti milionům eur. V průběhu prvního pololetí 2026 i v následujících měsících pokračovala skupina PPF v optimalizaci svého portfolia a posilování svých řídicích orgánů.
Mezi nejvýznamnější transakce patří říjnové dokončení procesu převzetí společnosti InPost, předního evropského poskytovatele logistiky pro e-commerce, konsorciem firem FedEx, Advent International, A&R Investments a PPF. Skupina PPF vlastní v konsorciu desetiprocentní podíl.
V létě letošního roku uzavřela PPF také strategické partnerství se společností Live Nations s cílem společně provozovat přední multifunkční areály v ČR, a to O2 areny, O2 universum a Forum Karlín. Skupina zároveň pokračovala v rozšiřování portfolia nemovitostních projektů v Praze a dohodla se o prodeji svých aktiv v námořní rekreaci. Od 1. října 2026 rozšířila PPF své představenstvo o Jindřicha Fremutha, který se ujal nově vytvořené funkce šéfa úřadu AI transformace.
Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, strojírenství a biotechnologií. Skupina zaměstnává celosvětově 37 tisíc lidí.
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