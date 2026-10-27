Software je dlouhodobá bolest koncernu Volkswagen. Sázka na vlastní vývoj pod dceřinou firmou Cariad zlomila v roce 2022 vaz šéfovi celé automobilové skupiny Herbertu Diessovi. Ani po jeho odchodu ale problémy se softwarem neskončily. Cariad dále brzdil vývoj nových modelů, jejich uvádění na trh a zákazníci všech značek si stěžovali na zpomalený a chybující infotainment. Softwarová divize mezi lety 2022 a 2025 vykázala kumulovanou provozní ztrátu devět miliard eur (zhruba 220 miliard korun).
Náhradou mělo být řešení od americké automobilky Rivian, do které Volkswagen od roku 2024 investoval dalších více než pět miliard eur. Jenže ani zde to přes prvotní nadšení tak slavně nevypadá.
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- Jaké problémy VW má.
- O kolik dražší je americký software než čínský.
- Co to bude znamenat pro Škodu Auto.
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