Česká ekonomika letos ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,6 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziroční růst proti druhému čtvrtletí, kdy činil 1,8 procenta, zpomalil. Jedná se o nejnižší nárůst od třetího čtvrtletí roku 2024. Mezičtvrtletně hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 0,5 procenta.
„Meziroční růst HDP o 1,6 procenta podpořily vyšší výdaje na konečnou spotřebu, tvorba hrubého fixního kapitálu a rostoucí zahraniční poptávka. Negativní vliv měla změna stavu zásob,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Mezičtvrtletní růst pozitivně ovlivnily podle statistiků také především rostoucí výdaje na konečnou spotřebu domácností a saldo zahraničního obchodu.
Na vývoj hrubé přidané hodnoty, tedy rozdílu mezi hodnotou produkce zboží a služeb a nákladů na výrobu, měla v mezičtvrtletním srovnání pozitivní vliv podle ČSÚ především skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti. Mírný pokles nastal ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví. Meziročně k růstu přidané hodnoty nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství, informační a komunikační činnosti a profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti.
Případné zpomalení růstu česká ekonomika zvládne, větší krize by nás ale už mohla dostat do úzkých
Meziroční růst českého hospodářství letos postupně zpomaluje. V prvním čtvrtletí činil růst HDP podle aktuálních údajů ČSÚ 2,1 procenta a ve druhém 1,8 procenta. Loni růst neklesl pod 2,5 procenta.
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