Podle analytiků centrální banka opět zvýší základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Po čtvrtečním jednání Bankovní rady České národní banky (ČNB) čekají sazby ve výši čtyři procenta. V rozhovoru pro agenturu Reuters se k tomu přikláněl i jeden ze sedmi členů bankovní rady Jakub Seidler. ČNB poprvé naposledy upravila základní úrokovou sazbu letos v červnu, kdy ji rovněž zvýšila o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta.
Podle analytika UniCredit Bank Martina Komrsky druhá polovina roku 2026 přinesla posun rizik proinflačním směrem. Česká ekonomika navíc vykazuje zvýšené inflační tendence už delší dobu i bez ohledu na dění v Hormuzském průlivu, které jen ceny ropy zvedlo o více jak 80 procent. Zvýšení sazeb o 25 bodů považuje Komrska při současné kumulaci rizik za adekvátní reakci, kterou si ČNB bez problémů obhájí. „Za nejpravděpodobnější výsledek čtvrtečního zasedání považuji zvýšení úrokových sazeb o čtvrt bodu na čtyři procenta,“ uvedl Komrska.
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Podobně vidí výsledek listopadového zasedání ČNB také hlavní ekonom Portu Jan Berka. Podle něj zůstává problematická především struktura inflace. Jádrová inflace v září vzrostla nad tři procenta, ceny služeb však nadále rostou tempem výrazně převyšujícím čtyři procenta a zesílil také růst cen zboží. K domácím inflačním tlakům navíc podle Berky přidávají zvýšené ceny energií, odolná spotřebitelská poptávka a pokračující růst mezd.
Finanční trh se zvýšením sazeb již počítá, samotné rozhodnutí by proto nemělo představovat překvapení. Pozornost investorů se zaměří především na novou makroekonomickou prognózu a na to, jak bankovní rada vyhodnotí potřebu dalšího zpřísňování měnové politiky, dodal.
Zvýšení sazby o čtvrtinu bodu odhadl též analytik České bankovní asociace Jaromír Šindel. ČNB nebojuje podle něj z pohledu inflačního cíle pouze s geopolitickými dopady vyšších cen energií, ale i se setrvalým inflačním podhoubím české ekonomiky. „To odráží pokračující pokulhávání růstu mezd a platů za produktivitou. Uvolněnější fiskální politika bez strukturálních změn centrální bance práci neulehčuje,“ podotkl.
Pro zvýšení sazeb na čtyři procenta mluví trvalá a stále vysoká poptávka po hypotékách, růst mezd a zvyšování cen energií, souhlasila specialistka společnosti FinGo Jana Vaisová. Pokud rada ČNB sazby zvýší, nepůjde podle ní o začátek opětovného zvyšování, ale spíše o jednorázové preventivní opatření.
Komerční banky již několik týdnů po sobě zdražují hypotéky nezávisle na rozhodnutí ČNB, nastavují tedy již samy velmi přísné podmínky pro poskytování hypoték a regulaci financování bydlení, poznamenala.
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