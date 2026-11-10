Když jsem byl v pubertě, můj otec při poslechu hudby, kterou jsem miloval, jen nevěřícně kroutil hlavou. Byla to pro něj jen „spousta hluku“ a já si tehdy říkal, že až budu mít vlastní potomky, nic podobného nedopustím. Věřil jsem, že dokážu držet krok s moderními trendy a svým dětem budu hudebním parťákem. Ano, byl jsem naivní.

S přibývajícím věkem mám stejně jako můj táta stále silnější pocit, že „už se nedělá tak dobrá hudba jako dřív“. A rozhodně v tom nejsme v rodině sami. Data ze streamingových platforem, jako je Spotify, i analýzy nákupního chování ukazují jasný trend: proces formování našeho hudebního vkusu začíná kolem třináctého či čtrnáctého roku života a vrcholí na prahu dospělosti.

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Co se dočtete dál

  • Proč tolik milujeme hudbu svého mládí.
  • Jak psychologie vysvětluje nechuť k moderní hudbě.
  • Jak se naučit mít rád hudbu svých dětí.
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