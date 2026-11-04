Prudké zdražování nemovitostí v posledních deseti letech výrazně zkomplikovalo cestu k vlastnímu bydlení. Dnešní mladí lidé, kteří plánují odstěhování od rodičů, tak mají oprávněný pocit, že se jim sen o vlastním bytě vzdálil téměř do nedohledna. A že jsou na tom ze všech generací posledních několika desetiletí nejhůř.
Jenže pohled do historie ukazuje mnohem složitější obraz. Některým generacím opravdu přinesla doba mimořádné příležitosti. Jiné ale musely překonávat překážky, jaké si dnes už téměř nedovedeme představit. A zatímco někdy rozhodovaly především peníze, jindy mohly být mnohem důležitější známosti, zaměstnání nebo prostě jen štěstí. Kdo si tedy v české bytové loterii vytáhl výherní datum narození a kdo měl naopak smůlu?
Co se dočtete dál
- Jak bylo dostupné bydlení pro různé generace v posledních dekádách.
- Která generace „vyhrála“ v loterii dostupného bydlení a která na tom byla nejhůř.
- Jak se vyvíjely náklady na vlastní bydlení od vzniku hypoték.
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