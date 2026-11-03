V Evropě skoro není ekonom nebo politik, který by neupozorňoval na to, že země Evropské unie v ekonomickém růstu zaostávají za Spojenými státy nebo Čínou. Evropský HDP skutečně roste o poznání pomaleji. Jedním z důležitých důvodů je fakt, že v unii existuje z hlediska podnikání podstatně víc překážek.

Jejich odstranění, minimálně alespoň částečné, a zavedení společných pravidel především pro mladé inovativní firmy by mohlo evropskou ekonomiku významně „nakopnout“. HDP zemí unie by jen díky tomuto kroku během příštích deseti let totiž vzrostl o 3,3 procenta, odhadl Mezinárodní měnový fond. Jenže státy EU návrh Evropské komise, který to měl zajistit, „osekaly“ tak, že z něj jeho klíčové benefity odstranily. Česko původně dokonce chtělo hlasovat proti celému návrhu, nakonec se spokojilo se „změkčenou“ verzí návrhu. Právě politici členských zemí unie včetně těch českých jsou přitom ti, kteří EU opakovaně kritizují za nízký hospodářský růst.

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Co se dočtete dál

  • Jaké klíčové změny usnadňující byznys státy odmítly.
  • Kteří podnikatelé a podnikatelské svazy přitom tyto změny podporovali.
  • Jak přitom návrh zajišťoval, aby příliš nezasáhl do citlivých věcí spojených s národní suverenitou.
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