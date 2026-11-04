Několik dní před americkými volbami do Kongresu demokratický kandidát na senátora za Texas James Talarico na setkání s voliči prohlásil: „Texas není na prodej.“ Jeho slova mířila na amerického miliardáře Elona Muska, který vynaložil na podporu Talaricova republikánského soupeře Kena Paxtona a guvernéra Gregga Abbotta 224 milionů dolarů.

V úterý se však ukázalo, že ani obrovské finanční prostředky a podpora miliardářů republikánům nestačily k udržení většiny v Kongresu. Vedle amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho strany se tak mezi poraženými ocitli také někteří z nejbohatších Američanů, zejména technologičtí miliardáři.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč technologičtí miliardáři utratili stovky milionů dolarů.
  • Jak může vítězství demokratů ohrozit výstavbu datových center.
  • Co se může po volbách dít v Kongresu.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se