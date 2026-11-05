Do Mladé Boleslavi se naplno přelévají problémy automobilové skupiny Volkswagen. Celého koncernu, tedy i české automobilky Škoda Auto, by se mělo týkat plánované zmrazení mezd až do roku 2030. Provozní zisk celé skupiny totiž v posledních letech výrazně klesá a náklady rostou. 

Reakce odborů Škody Auto? Hrozí, že vypovědí stávající dohody a nebudou dělat přesčasy. Jejich předseda a člen dozorčí rady automobilky Jaroslav Povšík varuje, že Škoda Auto v současné podobě nezůstane a výrazně se změní.

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Co se dočtete dál

  • Čím Povšík hrozí.
  • Jak to dopadne na výrobu.
  • Co se v koncernu děje.
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