Pravidelně je používá téměř milion lidí, týdně přes ně projdou dva miliony zásilek. Výdejní boxy se staly oblíbeným způsobem doručování balíků při nakupování online a v Česku už jich je zhruba 18 tisíc. Předpoklad logistických firem i e-shopů je, že jejich počet dál poroste.

V poslední době se čím dál častěji zejména ve městech objevuje nový fenomén. AlzaBoxy, Z-boxy a skříňky dalších společností se u rodinných domů objevují místo plotů a na hranicích soukromých pozemků nabízí možnost pro zákazníky zvenčí si vyzvednout své zboží, ale pro majitele nemovitostí si také přivydělat. Provozovatelé boxů totiž stále hledají nové lokality pro jejich umístění a jsou ochotni za to dobře zaplatit.

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Co se dočtete dál

  • Kolik stojí pronájem místa pro výdejní boxy?
  • Jak funguje byznys za tím?
  • Co všechno platí dopravci?
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