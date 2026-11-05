Plán ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) na přímý nákup zkapalněného zemního plynu z USA začíná získávat konkrétnější obrysy. Havlíček jej předjednal při své cestě po Spojených státech letos na jaře s cílem zajistit Česku dlouhodobou jistotu cenově stabilních dodávek. Obchodník, který nákup zajistí, se však neobejde bez garancí státu za rizikový obchod.
Co se dočtete dál
- Jaký je rozdíl v ceně plynu v USA a v Evropě.
- Kolik plynu chce Havlíček z USA zajistit.
- Kdo by mohl plyn pro stát v USA nakupovat a dovážet.
- Proč obchodník potřebuje státní garance.
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