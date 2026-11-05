Rada České národní banky rozhodla během čtvrtečního měnově-politického zasedání o zvýšení základních úrokových sazeb. Takzvaná čtrnáctidenní repo sazba je nově nastavena na čtyři procenta, tedy o čtvrt procentního bodu výše než doposud. Tak vysoko byla naposledy přesně před dvěma lety. Letos jde o druhé zvýšení sazeb, to první radní odhlasovali v červnu.

Důvodem pro utažení měnové politiky je podle guvernéra ČNB Aleše Michla mimo jiné přetrvávající jádrová inflace a to zejména v oblasti služeb a bydlení. K tomu se přidává i růst mezd předbíhající produktivitu práce, uvolněná fiskální politika státu a svižný růst objemu nových úvěrů.

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Co se dočtete dál

  • Z jakých důvodů ČNB zvýšila sazby podle tuzemských ekonomů.
  • Jaký bude další vývoj – zdali bude ČNB zvyšovat sazby i v příštím roce.
  • Jak vyšší sazby ovlivní peněženky běžných lidí a také chod firem.
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