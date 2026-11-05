Rada České národní banky rozhodla během čtvrtečního měnově-politického zasedání o zvýšení základních úrokových sazeb. Takzvaná čtrnáctidenní repo sazba je nově nastavena na čtyři procenta, tedy o čtvrt procentního bodu výše než doposud. Tak vysoko byla naposledy přesně před třemi lety. Důvodem pro její zvýšení je podle analytiků mimo jiné přetrvávající jádrová inflace a to zejména v oblasti služeb. K tomu se přidává i růst mezd předbíhající produktivitu práce, uvolněná fiskální politika státu a svižný růst objemu nových úvěrů. Konkrétní detaily a vyjádření poskytne guvernér ČNB Aleš Michl na tiskové konferenci, která začne v 15:00.
Co se dočtete dál
- Z jakých důvodů ČNB zvýšila sazby podle tuzemských ekonomů.
- Jaký bude další vývoj – zdali bude ČNB zvyšovat sazby i v příštím roce.
- Jak vyšší sazby ovlivní peněženky běžných lidí a také chod firem.
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