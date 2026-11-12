Obchodní mise na Ukrajinu, kterou vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) označuje za největší za poslední roky, se účastnili také lidé z těžební společnosti MND. Firma má na Ukrajině své stálé sídlo, takže se k delegaci přidala až ve Lvově. Přestože má společnost na trhu už vybudované postavení, předsedkyně představenstva MND Ukraine Jana Hamršmídová říká, že i jí může obchodní mise pomoci. „Je potřeba morální podpora a jasný signál, že to Česká republika s Ukrajinou myslí vážně,“ říká Hamršmídová v rozhovoru pro HN.

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Co se dočtete dál

  • Postavení a rozsah investic MND na Ukrajině.
  • Jak obchodní mise ovlivňuje jednání s Naftogazem.
  • Dopad patnáctiprocentní exportní kvóty na byznys.
  • Strategie Ukrajiny stát se významným vývozcem plynu.
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