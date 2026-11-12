Americká společnost SpaceX plánuje investovat více než 74 miliard USD (1,6 bilionu korun) do výstavby dvou rozsáhlých výpočetních center v amerických státech Texas a Arizona. Oznámila to dnes společnost. Investice rozšíří její aktivity v oblasti výpočetní infrastruktury pro umělou inteligenci (AI) vedle dosavadního podnikání v kosmonautice a satelitních službách.
Do kampusu superpočítačů v Texasu chce SpaceX investovat 24 miliard dolarů. Dalších zhruba 50 miliard plánuje investovat do areálu v Arizoně.
Výstavba arizonského centra by podle společnosti měla vytvořit přibližně 5500 pracovních míst ve stavebnictví. Po dokončení by pak v centru mělo trvale pracovat zhruba 1000 lidí. Projekt musí ještě schválit úřady, čelí však odporu místních, petice s 2400 podpisy žádá úřady o zamítnutí povolení.
Zařízení v Texasu si má vyrábět vlastní elektřinu a nebude tak závislé na dodávkách z veřejné elektrické sítě. Oznámení úřadů začátkem týdne ukázalo, že SpaceX v komplexu plánuje vybudovat elektrárnu na zemní plyn a výpočetní centrum. Podle firmy má projekt v Texasu v době výstavby vytvořit ve stavebnictví více než 3000 pracovních míst a po uvedení do provozu 500 stálých pracovních míst.
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SpaceX založil a vede miliardář Elon Musk. Původně firma zaměřovala své podnikání především na vývoj raket a kosmické lety, postupně je rozšířila také o satelitní internetovou službu Starlink a AI. Musk i po červnovém vstupu společnosti na burzu zůstává jejím hlavním akcionářem a díky zvláštní struktuře akcií si zachovává rozhodující hlasovací práva. Divize zaměřená na AI se ve třetím čtvrtletí podílela na celkových tržbách firmy více než polovinou, upozornila agentura Reuters.
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