Česko pošle na Ukrajinu jako humanitární pomoc pět lokomotiv řady 151. HN to potvrdily dva zdroje z resortu dopravy. Někdejší elitní lokomotivy federálních Československých drah (ČSD) si vyžádala ukrajinská strana.
Společně se třemi stroji řady 350, které už přislíbilo Slovensko, by měly zahajovat provoz na 22 kilometrů dlouhé normálněrozchodné trati z Užhorodu do Čopu a české stroje by teoreticky mohly jezdit i dál na Slovensko.
České dráhy celou řadu 151 odstavily z provozu na jaře 2025. Ještě v nultých letech to přitom byla jejich vlaková loď: lokomotivy z konce 70. let, vyrobené jen v malé sérii a určené pro ty nejtěžší federální rychlíky. Ještě kolem roku 2000 prošlo 13 z 27 vyrobených strojů modernizací a zvýšením rychlosti na 160 kilometrů za hodinu. A z provozu je vyhnala až povinnost mít nainstalovaný nový vlakový zabezpečovač ETCS.
Stroje bez rekonstrukce, tedy řada 150.2, skončily vesměs ve šrotu nebo na něj čekají. Minimálně deset nejzachovalejších strojů po modernizaci ale České dráhy soustředily k poštovní hale v Pardubicích, kde čekají na další osud.
Na jaře 2025 dokonce ČD vypsaly tendr na jejich úpravu, která by jim umožnila jezdit další desítky let: doplnění zabezpečovače ETCS a možnosti jezdit na střídavý proud. Chtěly zjistit, kolik by rekonstrukce ušetřila oproti nákupu nových strojů, které v téhle kategorii typicky stojí kolem 150 milionů za kus. Nakonec ale firma od rekonstrukce ustoupila.
A někdy v té době se začalo v zákulisí občas mluvit o možném zájmu z Ukrajiny. Dával by smysl – postsovětské železnice provozují několik set podobných elektrických lokomotiv typu ČS7, ČS8 a ČS200, také z plzeňské Škody.
Na začátku tohoto týdne se daly události do běhu. Nejdřív zveřejnil slovenský železniční publicista Marian Dujnič na Facebooku krátkou zprávu: slovenská Železničná spoločnosť prodá na Ukrajinu tři lokomotivy řady 350 ve v podstatě provozuschopném stavu, měly by začít jezdit ještě letos.
A další díl pomoc teď slíbil při návštěvě Ukrajiny český vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Mluvil pouze obecně o pěti lokomotivách, bez určení typu. „Uvítali naši humanitární pomoc v podobě lokomotiv,“ zmínil Havlíček na instagramu.
Dva zdroje z rezortu dopravy HN potvrdily, že tím měl na mysli právě zakonzervované elektrické lokomotivy řady 151.
„Nepůjde přímo o dar, České dráhy je prodají Fondu Ukrajina, zřízenému ministerstvem průmyslu,“ řekl HN jeden ze zdrojů. Kupní cena by podle něj měla zhruba odpovídat reálné hodnotě lokomotiv a měla by být vyšší než kolik by byla hodnota šrotu – tak se často vyřazená drážní vozidla prodávají. „Myslím, že pro ČD to bude docela dobrá cena,“ dodal.
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