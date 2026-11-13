Žádný dům v Česku se dosud ve veřejné dražbě nevydražil za víc peněz. Historický dům U svatého Jiří na rohu Pařížské a Široké v centru Prahy změnil majitele zhruba před týdnem. V elektronické dražbě o něj soupeřilo pět neznámých uchazečů, přičemž vítěz za něj na nakonec nabídl více než 1,3 miliardy korun.
Nyní je konečně jasné, že bohatě zdobený činžovní unikát na luxusní nákupní třídě se po 30 letech vrací do českých rukou. Od 90. let jej drželi investoři ze Saudské Arábie, nyní bude dělat radost tuzemskému investičnímu veteránovi se zálibou v prestižních nemovitostech.
Co se dočtete dál
- Kdo je kupcem nemovitosti.
- Jaké plány s ní má.
- Jaké další pražské nemovitosti miliardář vlastní.
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