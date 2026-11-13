Žádný dům v Česku se dosud ve veřejné dražbě nevydražil za víc peněz. Historický dům U svatého Jiří na rohu Pařížské a Široké v centru Prahy změnil majitele zhruba před týdnem. V elektronické dražbě o něj soupeřilo pět neznámých uchazečů, přičemž vítěz za něj na nakonec nabídl více než 1,3 miliardy korun.

Nyní je konečně jasné, že bohatě zdobený činžovní unikát na luxusní nákupní třídě se po 30 letech vrací do českých rukou. Od 90. let jej drželi investoři ze Saudské Arábie, nyní bude dělat radost tuzemskému investičnímu veteránovi se zálibou v prestižních nemovitostech.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo je kupcem nemovitosti.
  • Jaké plány s ní má.
  • Jaké další pražské nemovitosti miliardář vlastní.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.