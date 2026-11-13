Zavedením mimořádné rafinérské daně chce ministerstvo financí vybrat 5,5 miliardy korun. Daň, která zasáhne jedinou firmu v Česku, petrochemickou skupinu Orlen Unipetrol, se bude v Poslanecké sněmovně projednávat v úterý 24. listopadu. Někteří poslanci ale v pátek navrhli pozměňovací návrhy, které „lex Orlen“ zmírňují.
Co se dočtete dál
- Jaké změny poslanci v pozměňovacích návrzích chtějí prosadit.
- Proč vláda potřebuje Orlen Unipetrol zdanit.
- Proč se chemický byznys bojí dopadů mimořádné daně.
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