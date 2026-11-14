Jensen Huang od začátku svou kariéru založil na vztazích. Na ženě, která mu dovolila riskovat, na dvou hádavých spoluzakladatelích, kteří nevěřili nikomu jinému, a na lidech, kteří se ho bojí. A na tom, že sám sebe nepodrobuje niterným otázkám. Na terapii by třeba nikdy nešel, popisuje spisovatel Stephen Witt, který o zakladateli společnosti Nvidia a jeho firmě vydal knihu The Thinking Machine. Ta pod názvem Myslící stroj právě vydává nakladatelství Shelfie v edici HN.

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Co se dočtete dál

  • Jak se Jensen Huang seznámil se svou manželkou a jaký měli vztah. Na jakých principech založil řízení Nvidie a proč se ho manažeři společnosti báli.
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