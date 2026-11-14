Jensen Huang od začátku svou kariéru založil na vztazích. Na ženě, která mu dovolila riskovat, na dvou hádavých spoluzakladatelích, kteří nevěřili nikomu jinému, a na lidech, kteří se ho bojí. A na tom, že sám sebe nepodrobuje niterným otázkám. Na terapii by třeba nikdy nešel, popisuje spisovatel Stephen Witt, který o zakladateli společnosti Nvidia a jeho firmě vydal knihu The Thinking Machine. Ta pod názvem Myslící stroj právě vydává nakladatelství Shelfie v edici HN.
Co se dočtete dál
- Jak se Jensen Huang seznámil se svou manželkou a jaký měli vztah. Na jakých principech založil řízení Nvidie a proč se ho manažeři společnosti báli.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace