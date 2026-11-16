Čína nemá rovných ve výrobě a prodeji elektroaut. Z přibližně 80 jaderných bloků rozestavěných ve světě jich nyní buduje 41. Ale postupně si vybudovala dominantní postavení i v dalším segmentu významně ovlivňujícím globální hospodářské soutěžení. Už řadu let staví nejvíce obřích obchodních plavidel na přepravu kontejnerů i těch na přepravu volně loženého suchého zboží, jako jsou například obilí, uhlí, železná ruda, průmyslová hnojiva či cement. S rozsáhlou státní podporou se pustila také do třetího segmentu námořní dopravy – stavby tankerů na přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.

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Co se dočtete dál

  • Proč Čína v poslední době dominuje výstavbě tankerů.
  • Jak velký podíl má na světovém trhu.
  • Proč je nyní tak vysoká poptávka po tomto druhu námořních plavidel.
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