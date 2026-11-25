Představte si superúředníka, který nikdy nespí, zná téměř 1700 zákonů a dokáže se vyznat v systémech různých úřadů. Nepotřebuje vlastní kancelář, dovolenou ani úřední hodiny. Jeho základem je jakési digitální dvojče veškeré státní agendy včetně zákonů. Nad tímto modelem mohou pracovat AI agenti, kteří by časem mohli za občany a firmy vyřizovat i celé agendy. Za konceptem digitálního superúředníka a prototypem modelu státu stojí společnost Asseco Central Europe, v níž působí Vladimír Dzurilla, bývalý vládní zmocněnec pro digitalizaci. Státní IT zná nejen z pohledu úředníka, ale i dodavatele. Asseco má přitom zkušenost i s kontroverzními projekty. Dodává například eLegislativu, jejíž zavádění se o roky protáhlo a výrazně prodražilo. Dzurilla vysvětluje, proč se úřady nedokázaly shodnout na jejím fungování a co se musí změnit, aby podobné překážky nebrzdily nástup umělé inteligence do státní správy.
Digitalizace státu se v posledních letech vcelku rozproudila. Občané ale stejně musí o řadu věcí sami žádat, přestože stát už potřebné informace má. Může to fungovat jinak?
U řady státních služeb nemusí existovat vůbec žádná žádost. Například u řidičského průkazu. Stát ví, kdy mi končí jeho platnost. Pokud má moji aktuální fotografii a všechny potřebné údaje, proč by mi ho nemohl automaticky nabídnout k výměně? Podobné je to i s narozením dítěte. Stát se o něm dozví, propíše se to do registrů. Proč tedy rodičům automaticky nepřijde zpráva: „Gratulujeme, narodilo se vám dítě, tady je to, na co můžete mít nárok?“ A proč mají pozůstalí při úmrtí blízkého člověka obíhat úřady a hledat, co všechno musí vyřídit? Jsou to situace, kdy by stát měl lidem práci ubírat, a ne přidávat.
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- Proč může AI specializovaná na české zákony odpovídat přesněji než ChatGPT.
- Jak by digitální dvojče mohlo pomoci odstranit zbytečné povinnosti podnikatelů.
- Co stojí za několikaletým zpožděním eLegislativy a proč se počítá s plným spuštěním až v roce 2026.
- Proč IT firmy podle Dzurilly raději pracují se silným a náročným zadavatelem.
- V čem se Česko může poučit z dánského přístupu k digitálním službám.
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