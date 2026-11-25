Místo patnácti dnů dovolené jedeme jen na tři, postěžoval si Juan Carlos Bobadilla novinářům deníku El País. Jednapadesátiletý grafik z Albacete na jihovýchodě Španělska pracuje už dvě desetiletí pro stejné noviny. Jeho roční mzda za tu dobu stoupla z 19 na 25 tisíc eur, což je v přepočtu lehce přes 600 tisíc korun. S manželkou podporují dva syny na vysoké škole a škrtají ve výdajích, které dřív tolik neřešili. Bobadilla má proti řadě svých vrstevníků jednu velkou výhodu. V roce 2014 uspěl v losování v rámci programu podporovaného bydlení a mohl si koupit byt za nižší než tržní cenu. Tehdy museli našetřit na potřebnou zálohu a nyní splácejí hypotéku zhruba 350 eur měsíčně. Kdyby si měli bydlení ve svém městě pronajímat, platili by zhruba osm stovek. Člověka se stejným platem, který teprve shání bydlení, může střecha nad hlavou stát o stovky eur měsíčně víc.
Podobné rozdíly dnes rozdělují střední třídu napříč Evropou i Spojenými státy. Slušný plat a vzdělání už řadě lidí nestačí na bydlení, spoření a životní jistoty, které si s nimi dříve spojovali. Stále víc záleží na majetku, dědictví či pomoci rodičů. A s tím přichází i otázka: Budou se příští generace mít i nadále lépe než ty předchozí?
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