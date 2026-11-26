Odbory automobilky Škoda Auto povede další čtyři roky Jaroslav Povšík. Předsedou podnikové rady Odborů Kovo ho ve čtvrtek na podnikové konferenci znovu zvolili odboráři, v tajné volbě získal 91 procent z 238 odevzdaných platných hlasů. Místopředsedou odborů zůstává Josef Zmrhal. Odbory o tom ve čtvrtek informovaly na Facebooku. Jednasedmdesátiletý Povšík stojí v čele škodováckých odborů od roku 1994.
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„Budu sjednocovat lidi, určitě do toho dám všechno. Není to jen můj mandát, ale mandát nás všech odborářů a zaměstnanců,“ uvedl po zvolení Povšík. Připomněl, že za uplynulé čtyři roky vstoupilo do Odborů Kovo MB 5800 členů.
Povšík oznámil rozhodnutí znovu kandidovat v říjnu na podnikovém shromáždění zaměstnanců v Mladé Boleslavi. Podle odborového čtrnáctideníku Škodovácký odborář své rozhodnutí zdůvodnil současnou krizovou situací, v níž jsou podle něj ohroženy zaměstnanost a spravedlivé odměňování zaměstnanců.
Odborová organizace mladoboleslavské Škody Auto patří k největším v Česku. Odboráři letos vyjednali zvýšení tarifních mezd o tři procenta s platností od dubna. V květnu zaměstnanci obdrželi variabilní bonus za výsledky loňského roku ve výši 120 tisíc korun a jednorázovou odměnu 20 tisíc korun.
Současná mzdová dohoda platí do 31. března příštího roku. Nadcházející mzdová jednání budou podle odborů mimořádně náročná. Koncern Volkswagen podle říjnového vyjádření odborů Kovo požaduje zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká i bonusů, prémií a dalších složek odměňování, odmítají.
Povšík pracuje ve Škodě Auto od roku 1977. V roce 2016 získal od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy prvního stupně. Loni v únoru převzal při příležitosti svých 70. narozenin čestné občanství Mladé Boleslavi.
Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v Česku a je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.
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