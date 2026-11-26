Oliver Dlouhý po prodeji Kiwi.com do rukou americké cestovní a technologické společnosti Expedia neskrývá nadšení.
„Je to super pocit a velké zadostiučinění. Přece jenom Expedia je jedna z největších firem ve svém oboru a na celém světě. My jsme relativně malá země a není tu moc opravdu globálních úspěchů, kdy se podařilo vybudovat něco takhle velkého,“ odkazuje v rozhovoru pro HN osmatřicetiletý podnikatel na to, že se brněnskou firmu podařilo během 14 let z nuly dotáhnout na jednoho z největších prodejců letenek na světě.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace