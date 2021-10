Tuzemská internetová jednička Seznam.cz loni zvýšila čistý zisk o 13 procent na 1,33 miliardy korun. Tržby stouply o 5,5 procenta na 4,95 miliardy korun. Celý zisk, vyjma příspěvku 17 milionů do sociálního fondu, by měl být podle návrhu představenstva převeden na účet nerozděleného zisku firmy. Firma to uvedla ve své výroční zprávě.

Firma loni zvýšila návštěvnost domovské stránky, stouplo také využití služeb Zboží.cz a Mapy.cz. Vyhledávání meziročně vzrostlo o šest procent. Návštěvnost domovské stránky vzrostla díky zájmu uživatelů o zpravodajství a aktuální informace v době pandemie koronaviru.

Přesun nákupů na internet za pandemie se podle firmy projevil v růstu u srovnávače cen Zboží.cz. Zaznamenal tři miliony uživatelů měsíčně a zvýšil výnosy o 35 procent, což převyšuje růst celého trhu elektronického obchodu. Firma proto letos vytvořila novou divizi e-commerce, kterou od září vede dosavadní produktový manažer Zboží.cz Lukáš Behúň.

Seznam letos dále vylepšoval svůj vyhledávač nebo vydal novou verzi svého prohlížeče, která nabízí inovovanou funkci překladače webových stránek. Díky napojení na modernější technologii od firmy Lingea teď budou automatické překlady stránek přirozenější a srozumitelnější.

Majitelem Seznamu.cz je jeho zakladatel Ivo Lukačovič.