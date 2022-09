Heard on the Street aneb miliardářské klepy z restaurace Eska: Jeden z největších tuzemských energetických velkokapitalistů, který veřejně téměř nevystupuje, odhaduje, že do dvou let bude elektřina stát zase kolem 100 eur za MWh. Myšleno opravdu tržní cena bez veřejného dopingu. Důvod? Rozkročí se zdroje plynu do Evropy a znovu podstatně narostou OZE, tedy soláry a větrníky. Ty, jak známo, umí hnát cenu elektřiny i do záporu, pokud zrovna hodně svítí a fouká. Mně to přijde jako rozumná předpověď. Už jsem tady jednou psal, že lidé mají tendenci přestřelovat a příliš hodnotí budoucnost podle současnosti.

Zajímavé bylo na začátku týdne sledovat zástupce bank, energetiků a petrolejářů, kteří měli na chvíli pocit, že unikli dani z nadměrných zisků. Respektive tvrdili, že jich se zdanění nedotkne a zavede se jen na jiné odvětví. Jednání se opravdu vedla každý den, lobbing jel naplno, bylo to dolů nahoru. Nakonec to ovšem vypadá, že windfall tax bude, a navíc ještě širší, než se čekalo. Ministr Stanjura je neoblomný. Důležité budou detaily (třeba období, ze kterého se budou vypočítávat „standardní“ předchozí zisky nebo daňové zálohy), a je proto možné, že výnosy budou nakonec nižší, než se čeká.

Výběr týdne

Těžká váha Cingr

Místopředseda představenstva Agrofertu a prezident Svazu chemického průmyslu ČR Petr Cingr příliš často veřejně nemluví. Pro Hospodářské noviny ale komentuje cenu plynu, na který je chemie přímo vázaná.

Stanjurův pohled

Jak to může být s windfall daněmi a jak ministr financí uvažuje o národním řešení pro ceny energií, které by ještě podpořilo evropské zastropování. Velký rozhovor se Zbyňkem Stanjurou. Plus licence státního obchodníka s energiemi přes firmu Prisko.

Nejvíc novinek ze světa solárů, baterií a OZE na HN.cz

Kolega Viktor Votruba detailně sleduje a popisuje obnovitelnou energetiku. Výběr za poslední týden: Jak zákazníkům Nano Green hrozí desetinásobné zdražení, proč mají být větrníky a soláry aspoň jako žáby a kde se čeká na schválení dotací na OZE.

Brněnská Portiva prodávala

Česká expedice do slovinského papírenství po více než čtvrtstoletí končí. Poslední majitelé papíren Vipap Videm Krško, skupina investorů kolem brněnské Portivy, prodali firmu minulý měsíc jednomu z nejbohatších slovinských podnikatelů Aleksandru Jerebovi.

Creative Dock na nákupech

Společnost Creative Dock, která vytváří firmy a technologické projekty na míru, si na evropském trhu buduje silnější pozici. Za nezveřejněnou částku kupuje pražskou firmu IdeaSense.

Překvapivě digitalizovaná Ukrajina

Aplikaci a portál státní správy Dija používá přes 18 milionů Ukrajinců. To je skoro polovina obyvatel země. Dija pomáhá nejen při komunikaci s úřady, ale také slouží ukrajinským ozbrojeným silám. Lidé od začátku ruské invaze mohou v aplikaci nahlašovat pohyb nepřátelských vojsk nebo posílat peníze ukrajinské armádě. Digitalizaci vede muž s poetickým jménem Slava Banik.

Češi v Applu

Velká byznys story o tuzemské firmě, která vyrábí příslušenství k Applu. Kryty, nabíječky, tvrzená skla nebo USB rozbočovače, které pasují i na úplné novinky.