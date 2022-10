Ochladilo se, blíží se zima, ceny energií jsou pořád vysoko. Každý je pocítí ve svém vyúčtování, na sociálních sítích se objevují fotky teploměrů ukazující, kdo jakou zimu doma vydrží. Původně měl být tento newsletter o kritice úsporného tarifu jako plošného sypání peněz místo chytřejší a zacílené pomoci, ale nakonec bude o něčem pozitivnějším – jak snadno snížit svou spotřebu a tím ušetřit pár tisíc korun.

Ne že by čtenáři HN neměli peníze na dražší energie, ale jsou to vesměs lidé, kteří neradi plýtvají penězi. A radši je utratí za něco, co jim v této těžké a chmurné době s hrozbou jaderné války udělá radost.

K sepsání těchto pár rad mě přivedli mí známí, se kterými jsme procházeli jejich účty za elektřinu. Používají ji na všechno včetně topení. A řešili výši záloh, a jak to pak bude vypadat, až bude zaveden cenový strop (ale o tom více tady). Nejvíc je překvapilo, že už loni jim klesla spotřeba asi o 16 procent. Když jsem se jich ptal, co udělali, tak mi odpověděli, že jen snížili topení v bytě z 24 na 21,5 stupně. Až na to, že místo trička a kraťasů strávili loňskou zimu doma v mikině a teplákách, se jim komfort doma nijak nezhoršil. Výsledkem byla úspora zhruba pěti tisíc korun. Tak tady je pár rad od několika energetických expertů:

Snižte teploty

Sice už jste to slyšeli letos mnohokrát, ale je to největší energetický náklad a je to nejsnazší krok, jak bylo zmíněno výše, může znamenat úsporu v tisících za rok. Přesné číslo se liší byt od bytu, i podle toho, z jaké výchozí teploty „klesáte“. Ale obecně lze říct, že snížení teploty o jeden stupeň znamená pokles spotřeby o šest procent. Takže snížení už o dva stupně by mohlo znamenat dvojcifernou úsporu.

Místo horké vany teplá sprcha

Největším „žroutem“ energií je topení, za ním ohřev vody. Takže o dalších několik procent sníží svou spotřebu ten, kdo si místo plné horké vany dá kratší sprchu s ne horkou, ale teplou vodou.

Utěsněte škvíry

Zejména ve starších bytech a domech okna těsní hůř. Vyplatí se zaměřit i na balkonové nebo vchodové dveře a už jen investice do samolepicího těsnění se vyplatí. Nalepení zabere pár desítek minut. Samozřejmě vyměnit okna přinese větší úsporu, ale to už vyžaduje výrazně víc peněz a času.

Umývejte si ruce studenou

Jde to tu chvíli vydržet. A navíc vesměs člověk dlouho čeká, než trubkou mezi kotlem a kohoutkem přiteče ohřátá voda. Takže velmi často jen ohřeje vodu, která zůstane v trubce a tam postupně vychladne.

Tipy na vaření

V rychlovarné konvici si ohřívejte jen tolik vody, kolik potřebujete. Ideálně na hrnek čaje vzít hrnek, napustit ho vodou a přelít do konvice. Při vaření používat pokličku.

Tímto vším je možné snížit rychle svou spotřebu energií o 15 až 20 procent. Někdo, kdo plýtvá, ji může snížit i o 25 procent. Ještě několik rad (včetně odhadovaných kalkulací podle typu a velikosti bydlení) je třeba na webu Šetřím.cz, který spustil ČEZ s odborným portálem TZB-info. Další úspory už nejde udělat bez větších finančních investic, ale zas lze s nimi snížit spotřebu energií o 70 a v některých případech i skoro o 90 procent. Tam platí, že základ je dobře plánovat, klíčové je zateplení domu, systém ventilace a zdroje energie – tedy nejčastěji solární panely a tepelné čerpadlo. I když jak říká Petr Holub, ředitel poradenské společnosti Budovy21, platí, že „lepší je plynový kondenzační kotel v dobře zatepleném domě než tepelné čerpadlo v nezatepleném domě“.

Zefektivnit a snížit spotřebu energií a zároveň si elektřinu ze slunce, větru nebo vody vyrábět sám je z jednoho pohledu ekonomické, člověk v delším horizontu utratí méně. Zároveň je to i ekologické. A třetí důvod, na který se občas zapomíná – je to svobodnější.

Výběr týdne

Změny ve vedení PPF

Jiří Šmejc mění nejužší vedení PPF. Řeší se i vyplacení bývalého ředitele Ladislava Bartoníčka. Zároveň PPF zveřejnila detaily o rozdělení pozůstalosti po Petru Kellnerovi. Majoritním akcionářem skupiny s podílem 59,358 procenta se stala Renáta Kellnerová, přičemž každé ze čtyř dětí Petra Kellnera získalo podíl ve skupině ve výši 9,893 procenta.

Potrefené husy na ústupu

Pivovar Staropramen přišel o další franšízovou hospodu. Smíchovský výrobce piva rozjel koncept restaurací s názvem Potrefená husa v roce 1999. Ostatní tuzemské pivovary ho pak s nápadem na vlastní značkové hospody a restaurace následovaly. Potrefené husy jsou ale v posledních letech na ústupu. Zatímco v minulosti pivovar provozoval kolem 30 franšíz, aktuálně jich funguje už jen 19. Naposledy zkrachoval provozovatel restaurace na pražském Andělu.

Půjčky budou drahé dlouho

Guvernér České národní banky Aleš Michl připustil zvýšení úroků, pokud bude tlak na růst mezd a vysoký schodek rozpočtu.

Šéf DHL Express: Světový obchod poroste, vítězem bude Vietnam

Světový obchod v letech 2022 a 2023 poroste rychleji než v předchozím desetiletí, a to i navzdory globálnímu ekonomickému zpomalení kvůli covidu a válce na Ukrajině. Říká to v exkluzivním rozhovoru pro HN šéf DHL Express John Pearson.

Češi si neumí říci o vyšší mzdu

Podle průzkumu poradenské společnosti PwC jsou Češi nejhorší ve svých požadavcích na přidání. Pouze 19 procent českých zaměstnanců si v nejbližších 12 měsících plánuje říct o zvýšení platu.

Kdo vám dodá energie? Nové zákazníky berou jen tři ze sedmi největších dodavatelů

Zatímco ještě v polovině loňského roku se o zákazníky firmy praly a slibovaly jim různé bonusy, nyní o ně nikdo zájem nemá. HN proto srovnaly nabídky obchodníků a vyplývá z nich, že nové zákazníky berou jen tři ze sedmi největších energetických firem.

Nižší daň na mrkev, vyšší na colu

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který byl ještě nedávno proti snižování sazeb z DPH u potravin, otočil. Jeho resort nyní připravuje návrh, jenž stanoví, kterých kategorií by se to mohlo týkat. Vládní koalice se bude zabývat také pirátským návrhem, který požaduje přeřadit ovoce a zeleninu ze současné 15procentní sazby do 10procentní. Zároveň počítá s vyšší daní u slazených nápojů. Opatření, jež má podpořit zdravé stravování, se zamlouvá ministerstvu zdravotnictví. Zdrženlivý ke změnám sazeb je naopak resort financí.

Čínská hypoteční rebelie

Čínský trh s byty padá čím dál hlouběji a stahuje s sebou celé hospodářství. Lidé odmítají splácet hypotéky.

Odkud dojíždět za prací do Prahy, když nemáte na vlastní byt?

Kartografové hlásí zajímavou anomálii, která se v posledních letech vytvořila v blízkosti Prahy. Kolem hlavního města vznikl prstenec, kde se koncentruje populace výrazně mladších lidí než na zbytku území.

Mooreův zákon přestává platit

Po více než půl století přestává platit Mooreův zákon. Zdvojnásobit výkon za podobnou cenu už nejde.