Green Deal funguje, a to nejen z hlediska ochrany planety. Prospívá i ekonomice. Právě díky zelené transformaci může být Evropa bohatší, prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na konferenci Green Deal Summit Hospodářských novin. „Například loni se emise skleníkových plynů v Evropské unii snížily zhruba o dvě a půl procenta, zatímco ekonomika rostla o tři a půl procenta,“ připomněla von der Leyenová.

Ohradila se tak proti tvrzením, že zelená opatření podlamují evropské hospodářství. „Toto je podstata Green Dealu – je to naše nová strategie růstu. A to pro všechny sektory ekonomiky a všechny regiony,“ řekla šéfka Evropské komise.

Česko je podle ní zemí, pro kterou je zelená transformace „obrovskou příležitostí“. Von der Leyenová zmínila například plány na investice do produkce vodíku v českých regionech, v nichž se dříve rozsáhle těžilo uhlí. Do Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje jdou na transformaci v přepočtu desítky miliard korun z evropských fondů.

Podle zdrojů HN von der Leyenová taky do Prahy přivezla Evropskou komisí schválený Národní plán obnovy – díky němu do Česka přiteče v přepočtu víc než 220 miliard korun vesměs právě na opatření na snížení emisí a modernizaci ekonomiky. Předsedkyně komise to zveřejní v úterý, a to společně s českým premiérem Petrem Fialou (ODS). Jde o peníze z takzvaného fondu obnovy, který země EU schválily v reakci na škody způsobené pandemií covidu-19. Další stovky miliard korun může Česko využít z dalších evropských fondů.

Fiala na Green Deal Summitu ocenil „šanci, kterou Green Deal přináší“. Zároveň je ale skeptičtější než von der Leyenová ohledně dosavadních dopadů Zelené dohody na ekonomiku. „Zatímco Zelená dohoda určitě naplňuje své ambice z hlediska životního prostředí, tak nás zároveň nedokázala nasměrovat z hlediska inovací a proměny evropské ekonomiky,“ prohlásil český premiér.

Podle něj je tak nutné zamyslet se nad oblastmi, kde je Green Deal potřeba upravit. „Vidím obrovské šance i důvody k přemýšlení o určitých revizích,“ uvedl. V této souvislosti ocenil to, jak rychle dokázaly země EU omezit svou závislost na dovozu ruských energií, přičemž připustil, že Česko v minulosti velmi zanedbalo rozvoj například solárních zdrojů.

Premiér ale zároveň chce, aby byly zelené cíle naplňovány realisticky, jak to nazval – a jako příklad dal novou emisní normu Euro 7 pro auta a nákladní vozidla. Členské země EU se tento týden dohodly, že původní návrh Evropské komise na výrazné snížení emisí podstatně zmírní.

Ke zmírnění původních ambiciózních „zelených“ cílů stanovených na národní úrovni v poslední době dochází v řadě zemí, včetně například Německa, Francie nebo Velké Británie, která už členem EU není. Jedním z důvodů je nárůst podpory krajně pravicových stran, které zelenou transformaci odmítají.

Odborníci dávají von der Leyenové za pravdu v tom, že Green Deal skutečně může vést k zásadní modernizaci ekonomiky a k novým a dobře placeným pracovním místům. Podle nich je ale zároveň faktem, že si tato transformace zpočátku vyžádá obrovské náklady, přičemž pro část lidí může mít negativní dopady. Je tedy nutné, aby politici nejvíc zasaženým vrstvám ztráty kompenzovaly, například v podobě příspěvku na renovaci bydlení nebo na dopravu.